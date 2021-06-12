Гинцбург назвал сроки появления вакцины от коронавируса для детей

Москва, 12 июня. Возможные сроки появления вакцины от коронавирусной инфекции для детей назвал директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат от заболевания могут выпустить уже к 15 сентября. Клинические испытания вакцины проводили среди детей в возрасте от восьми до 12 лет. Специалисты не зафиксировали побочных эффектов. Препарат используется в виде капель в нос.

До этого профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал основное преимущество вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат способен победить вирус, даже если заболевание проходит в тяжелой форме.