Редкий вид цапель поселился в Мордовском заповеднике

Саранск, 12 июня. Редкий вид цапель пополнил ряды краснокнижных обитателей Мордовского заповедника имени Петра Смидовича. Несколько дней за белоснежной парой наблюдают местные специалисты.

Излюбленным местом пернатых гостей природоохранной территории стал пруд в поселке Пушта Темниковского района, который входит в заповедную зону. Орнитолог Геннадий Гришуткин нашел этому очень простое объяснение: водоем богат лягушками, рыбой и ужами, которые входят в обычный рацион питания цапель, а на суше они могут полакомиться грызунами.

«Это очень редкий в Мордовии вид, занесенный в Красную книгу республики. Впервые на территории Мордовии эта птица была зарегистрирована в конце XIX века в пойме Мокши близ поселка Шалы, ныне Темниковского района», — рассказали заповеднике.

Гнезда этих диковинных птиц в Мордовии пока еще не находили. Однако сотрудники заповедника не исключают, что белоснежная пара обзаведется потомством именно в Пуште.

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