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Ксения Бородина заявила о желании «уйти в тень» на фоне слухов о разводе

Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила о желании «уйти в тень» на фоне слухов о разводе
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 12 июня. Популярная телеведущая Ксения Бородина, устав от многочисленных слухов о разводе, прокомментировала новость о разладе в отношениях с супругом Курбаном Омаровым.

Уже несколько недель ходят слухи, что пара находится на грани развода. Якобы в семье Бородиной серьезные проблемы, а сама ведущая уже не живет с возлюбленным.

Знаменитость решила обратиться к поклонникам и высказаться на тему отношений с мужем. Она заявила, что семья — это личное, пока она не готова публично рассказывать о ситуации.

«У меня к вам убедительная просьба — войти в мое положение. Люблю вас очень сильно. Спасибо вам огромное. Я все читаю. Все хорошо. Не переживайте. Все отлично. Вы же знаете меня. Знаете, какая я. Ну как может быть по-другому», — сказала звезда «Дома-2» в Stories на своей странице в Instagram.

Бородина добавила, что внимательно просматривает сообщения от поклонников. По ее словам, фанаты — это «колоссальная поддержка». Впрочем, на фоне слухов о разладе в семье Бородина призналась, что желает «уйти в тень».

Телеведущая часто дает своим поклонникам советы касаемо отношений, за что ее особенно ценят поклонники. Знаменитость, например, объясняла, почему никогда не нужно бороться за мужчин.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина заявила о желании «уйти в тень» на фоне слухов о разводе
звезды бородина омаров
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