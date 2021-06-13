Неадекватный пациент Новочеркасской БСМП забил до смерти госпитализированного мужчину

Ростов-на-Дону, 13 мая. Пациент Новочеркасской БСМП забил до смерти другого мужчину, который находился в учреждении.

Как сообщили сотрудники больницы, поздно вечером к ним поступил молодой человек с ранениями из пневматического пистолета. После госпитализации он начал вести себя неадекватно. Выбежав в коридор больницы, молодой человек напал на медиков и пациента, которого везли на каталке.

Неадекватный пациент нанес несколько ударов острым предметом 57-летнему мужчине в каталке. По словам злоумышленника, мужчина якобы в него стрелял. Сотрудники больницы не пострадали. По данным источника ФАН, молодой человек предположительно был под воздействием запрещенных препаратов. На данный момент проводится экспертиза.

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