Раскрыты детали празднования дня рождения Елизаветы II в пандемию

Лондон, 12 июня. День рождения британской королевы Елизаветы II отметят военным парадом Trooping the Colour. Издание Express раскрыло детали празднования юбилея в условиях пандемии коронавируса.

Британская королева празднует день рождения дважды: один она отмечает 21 апреля, а второй — во вторую субботу июня.

Подполковник Гай Стоун, отвечающий за подготовку торжества, сообщил, что в этом году организация сложнее, чем в 2020 году.

«Это было чрезвычайно сложно; нам приходилось бороться с COVID-19, как и всем остальным, при этом некоторым людям нужно было изолироваться и, следовательно, не иметь возможности участвовать в параде», — пояснил военнослужащий.

Он добавил, что из-за введенных из-за коронавируса ограничений тренировки участников мероприятия не были регулярными. В этом году на параде будут присутствовать 274 военных и 70 лошадей. Стоун подчеркнул, что в честь Елизаветы II устроят «незабываемый и воодушевленный день».

Пару дней назад в королевской семье произошло радостное событие. Внук Елизаветы II принц Гарри во второй раз стал отцом. У герцога и его супруги Меган Маркл появилась дочь, которую назвали в честь королевы, а также матери Гарри принцессы Дианы.