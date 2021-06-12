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Байден: США твердо уверены в единстве НАТО
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Ведущий «Время покажет» Кузичев рассказал, что бы он спросил у лидера США в Женеве

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:24
Политика
Ведущий «Время покажет» Кузичев рассказал, что бы он спросил у лидера США в Женеве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев в интервью ФАН рассказал, какой бы он хотел задать вопрос Джо Байдену на встрече лидеров США и России в Женеве.

В День России в Санкт-Петербурге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось второе заседание пресс-клуба российских журналистов «Петербургский уикенд». Журналисты и присоединившиеся к ним политики обсудили актуальную новостную повестку: «Северный поток — 2», итоги Петербургского международного экономического форума, а также другие события, интересующие каждого россиянина.

Помимо генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, телеведущего и главного редактора издания PolitRussia.com Руслана Осташко, во встрече приняли участие депутат Государственной думы Виталий Милонов, ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, а также другие журналисты и политики. Согласно регламенту, в ходе прямого эфира эксперты свободно обмениваются мнениями об актуальных событиях в России и в мире. После завершения официальной части гости продолжили общение в неформальной обстановке, где смогли пообщаться с приглашенными коллегами-журналистами различных изданий.

Сюрприз для Байдена: ведущий Кузичев рассказал, что спросить у лидера США в Женеве
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Во время пресс-конференции Анатолий Кузичев обмолвился, что собирается поехать в Женеву на пресс-конференцию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Федеральное агентство новостей поинтересовалось у журналиста, какой бы он хотел задать вопрос американскому лидеру, если у него будет такая возможность. По его словам, скорее всего, итоговой пресс-конференции глав РФ и Соединенных Штатов не будет, поэтому вопрос Байдену будет очень сложно задать. Но если такая возможность подвернется, то Кузичев коротко и лаконично рассказал бы главе Белого дома, что декларация единого и якобы верного учения — тупик.

«Я так понимаю, что формат встречи Путина и Байдена не предполагает там Кузичева в каком бы то ни было виде. Об итоговой пресс-конференции обе стороны тоже уклончиво отвечают. Кроме того, скорее всего, итоговой пресс-конференции не будет. Какой бы я вопрос задал Байдену? Слушайте, я бы не задавал ему вопрос, а попытался бы максимально коротко, лаконично и емко сформулировать то, что и так скажет Владимир Путин. Если в двух словах, может, наивно прозвучит, но я бы сказал так: «Джозеф, подумайте над таким неожиданным вариантом устройства мира — мы через это уже прошли, а вы сейчас проходите — декларация того, что на свете есть единое и верное учение, — тупик». Это был бы не вопрос, а ответ», — заявил Анатолий Кузичев.

Ранее на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», на которой прошло обсуждение масштабных учений НАТО, заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов предупредил США о жестком ответе РФ на любую провокацию Запада.

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Все новости / Политика / Ведущий «Время покажет» Кузичев рассказал, что бы он спросил у лидера США в Женеве
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