Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна в Кировске

Санкт-Петербург, 12 июня. Кировская городская прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Четырехлетний ребенок госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав и интересов несовершеннолетнего. Городская прокуратура контролирует проведение доследственной проверки. Семья пострадавшего ребенка характеризуется как благополучная.

Ранее в центре Волгограда ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил. Несчастный случай произошел в Красноармейском районе города.