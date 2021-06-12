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Ивар Калныньш рассказал о конфликте Пугачевой с режиссером фильма «Душа»

Шоу-бизнес
Ивар Калныньш рассказал о конфликте Пугачевой с режиссером фильма «Душа»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Рига, 12 июня. Премьера музыкального фильма «Душа» состоялась в 1982 году, картина стала лидером проката благодаря звездному составу.

Мега-популярная певица Алла Пугачева за свою творческую карьеру пережила немало взлетов и падений. История ее жизни настолько поразительна, что даже теперь, когда артистка прекратила концертную деятельность, разговоры о ней в информационном пространстве не утихают.

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш вспомнил историю, связанную с его участием в съемках музыкального фильма «Душа». По словам Калныньша, изначально в фильме должна была сниматься Алла Пугачева, но Софии Ротару удалось «забрать» главную роль у Примадонны.

В фильме «Душа» рассказана история нелегкой судьбы эстрадной певицы. В то время Пугачева имела колоссальную популярность, и в качестве главной героини создатели фильма видели только ее.

Но из-за своенравного характера Пугачевой она повздорила с режиссером фильма Александром Стефановичем. Он своей властной рукой заменил Пугачеву на Софию Ротару, и это решение кардинально преобразило восприятие картины, убежден Калныньш.

«Не будет Пугачевой, будет Ротару», — объявил режиссер после ссоры с Примадонной.

Калныньш вспоминает, что Ротару его поразила своей необыкновенной способностью перевоплощаться. Если украинская певица не хотела привлекать внимание к себе, она просто собирала волосы в пучок. В таком виде ее практически никто не узнавал в общественных местах, отмечает артист.

Ранее ФАН писал о том, что Народный артист РФ Владимир Матвеев назвал провалом крик Бузовой на сцене МХАТа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ивар Калныньш рассказал о конфликте Пугачевой с режиссером фильма «Душа»
алла пугачева шоу-бизнес ивар калныньш софия ротару фильм Душа
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