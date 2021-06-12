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В ЛНР назвали заявления Киева об атаке ВСУ на ополченцев информационными вбросами

  /   Обновлено: 12 июня 2021 16:38
Новороссия
В ЛНР назвали заявления Киева об атаке ВСУ на ополченцев информационными вбросами
Федеральное агентство новостей

Луганск, 12 июня. Сообщения Киева о недавнем нападении украинских диверсантов на луганских военнослужащих являются информационными вбросами, заявил офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Нападение бойцов ВСУ на позиции ополченцев привели к гибели пятерых сотрудников НМ ЛНР. Один из луганских военных застрелен снайперской винтовкой иностранного производства. В Киеве отрицают эти события.

На Украине даже попытались переложить ответственность за содеянное на одного из ополченцев. Такие заявления Киева больше похожи на информационные вбросы, а ВСУ пытаются интерпретировать произошедшее по-своему, отметил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что 11 июня украинская диверсионная группа «Запад» совершила хладнокровное убийство в населенном пункте Голубовское. Они пробрались к сотрудникам Народной милиции ЛНР и расстреляли их в упор.

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украина ЛНР всу донбасс
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