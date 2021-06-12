Премьер-министра Черногории уличили во лжи о соглашении с Церковью

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что владеет информацией о том, что в случае подписания Базового соглашения с Сербской православной церковью в Белграде, его якобы арестуют.

«У меня есть информация и я могу сообщить ее, не опасаясь, что это теория заговора. По возвращении в Черногорию меня арестуют за государственную измену», — сказал Кривокапич.

При этом специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что информации о предполагаемом плане ареста Здравко Кривокапича у него нет, и заметил, что подобные инсинуации и мистификации «нанесли неоценимый ущерб» лично ему.

«Уголовное преступление в виде государственной измены или любое подобное действие вообще не входит в компетенцию Специальной государственной прокуратуры, поэтому ясно, что это всего лишь устрашающие обвинения. Лично я не располагал информацией о поездке премьер-министра в Белград, о том, что он не подписывает базовое соглашение с Сербской православной церковью. В конце концов, сам Кривокапич утверждает, что не собирался ничего подписывать в Белградском Патриархате, так что это обман, что я строил какие-либо планы», — заявил Катнич.

Федеральное агентство новостей /

«Премьер-министр Кривокапич нанес мне неоценимый ущерб как профессионалу и как человеку. Он также оскорбил меня лично. Я рассматриваю все это как попытку премьер-министра незаконно возбудить против меня дело, поскольку их намерение вынудить меня уйти в отставку не увенчалось успехом. Также он хочет оказать незаконное влияние на Прокурорский совет», — объявил главный специальный прокурор.

Премьер-министр Черногории заявил также, что Основополагающее соглашение с СПЦ не было подписано, так как два пункта в нем являются «спорными», потому что «они не соответствуют законам Черногории». И так как глава правительства обратил на это внимание, он «встал на страже интересов своего государства».

Кривокапич сообщил, что направил письмо сербскому патриарху Порфирию, в котором изложил позицию Черногории по соглашению.

«Cпорны как минимум две спорных статьи и одна часть преамбулы», — утверждает политик.

Премьер пояснил, что пункт о религиозных праздниках находится «в прямом противоречии с Законом о религиозных праздниках в Черногории».

Однако есть информация из кругов СПЦ, что Здравко Кривокапич 21 мая направил сербскому Патриарху Порфирию только одно письмо, в котором нет ни слова о спорных пунктах соглашения между государством Черногория и Сербской Православной Церковью.

Что касается возможности предоставления министерских кресел своим соратникам по коалиции из ДемФронта, Кривокапич заявил, что его мнение в отношении того, что только «опытное правительство» может принести пользу Черногории, осталось неизменным.

«Что это значит? Если есть вакантное место, то вполне естественно, что туда должен прийти эксперт, но ни в коем случае, не политик. В правительстве, в котором я являюсь премьер-министром, не будет никого, кроме экспертов», — отметил премьер.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своим видением ситуации поделился черногорский аналитик Бошко Вукичевич. По его мнению, история с информацией об аресте, которую якобы получил Кривокапич, кажется довольно странной. Возникает резонный вопрос: почему Кривокапичу или кому-либо другому грозит арест за подписание Основополагающего соглашения с СПЦ и как подписание этого документа может быть истолковано как акт предательства?

Федеральное агентство новостей /

«Я считаю, что отсрочка подписания соглашения в гораздо большей степени связана с давлением со стороны иностранных посольств, зарубежных центров силы и участников коалиции из рядов движения URA и демократов», — заметил Вукичевич.

На вопрос о том, как сегодня дела обстоят с так называемым «сербским вопросом» в Черногории и как участники литий (мирных шествий. — Прим. ФАН), которые боролись не только за религиозные, но и за национальные свободы, смотрят на нынешние события, Вукичевич ответил, что люди очень расстроены.

«Эти люди ожидали иного развития ситуации после падения диктаторского режима Джукановича. Вместо этого мы видим, что исполнительная власть очень нерешительна, когда дело касается изменений и демонтажа системы ДПС. Риторика во время протестных литий была направлена на защиту СПЦ и желания сербского народа в Черногории положить конец десятилетиям дискриминации. Очевидно, что прогресс минимален, чему способствовало внешнее давление, а также пропаганда СМИ, которые находятся в руках западных центров силы», — пояснил политический аналитик. — В Черногории всем известно, как много Миливое Катнич в роли специального государственного прокурора сделал для бывшего режима, особенно когда дело касается политических диссидентов. Он сделал прокуратуру инструментом борьбы режима с политической конкуренцией».

По мнению Вукичевича, голосование за отставку министра Лепосавича - важная часть мозаики политического кризиса, сотрясающего Черногорию. Если ДПС прекратит бойкот парламента и предложит свои голоса за отставку министра юстиции, Черногория окажется в серьезном парламентском кризисе с непредвиденными последствиями.

«Абсурдно принимать такое важное решение голосами предыдущего режима», — прямо заявил эксперт.

В свою очередь историк Александр Ракович пояснил корреспонденту международной редакции ФАН, что Кривокапич «патологически врет» и слова премьера не соответствуют действительности.

Федеральное агентство новостей /