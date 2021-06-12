Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»

Москва, 12 июня. Бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов приобрел лицензию на разработку месторождения угля «Богатырь» в Новосибирской области.

Аукцион на право разработки угольных месторождений в разрезе «Богатырь» с резервом энергоносителя в размере 300 млн тонн завершился победой компании «Разрез Богатырь», находящейся под управлением Эдуарда Худайнатова. Об этом пишет РБК.

Стоимость лицензии для организации — 3,2 млрд рублей. Месторождение располагается на территории Горловского угольного бассейна в Новосибирской области.

Примечательно, что ранее соперник «Коулстара» в аукционе компания «Ростех» предъявляла жалобу, а Федеральная антимонопольная служба предписывала изменить условия аукциона, однако впоследствии «Ростех» прекратил свое участие в торгах, а жалоба была отозвана.

Стоимость угля, по прогнозам экспертов, может серьезно вырасти в ближайшее время. Аналитики полагают, что на тренд может повлиять ценовая динамика и активные поставки энергоносителя за рубеж.