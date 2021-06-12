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Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих

Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 июня. Россия может вакцинировать от коронавирусной инфекции всех желающих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, объемы производства вакцин в стране позволяют привить от коронавируса всех, кто этого хочет. С таким заявлением Путин выступил после награждения лауреатов Госпремий и Героев труда.

Депутат Геннадий Онищенко ранее назвал главное условия для победы над COVID-19. По его мнению, для этого необходимо добиться создания коллективного иммунитета у не менее 6070% жителей Москвы и Петербурга, а также сохранить прежние темпы вакцинации в регионах.

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