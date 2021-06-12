Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих

Москва, 12 июня. Россия может вакцинировать от коронавирусной инфекции всех желающих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, объемы производства вакцин в стране позволяют привить от коронавируса всех, кто этого хочет. С таким заявлением Путин выступил после награждения лауреатов Госпремий и Героев труда.