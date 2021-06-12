Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа

Москва, 12 июня. Певица Анна Седокова заговорила о любви и финансовой части в семейной жизни. Она указала, что бывают случаи, когда вторая половинка может остаться без зарплаты.

Знаменитость разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт». Ведущий поинтересовался, правда ли, что она содержит своего супруга Яниса Тимму, который ушел из баскетбольного клуба «Химки».

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе, — намекнула Седокова. — Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты».

Звезда добавила, что ее муж уже нашел работу — спортсмен подписал контракт с новым клубом. За кого теперь будет играть баскетболист, Седокова не рассказала. Она только обмолвилась, что команда находится не в России.

Седокова вышла замуж за Тимму прошлой осенью. Для певицы это третий брак. У артистки есть трое детей. Одна из дочерей знаменитости Моника живет в США с отцом Максимом Чернявским. Седокова пожаловалась, что видит ребенка редко и очень переживает из-за этого.