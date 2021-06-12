Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 16:39
16:38
Общество
Песков рассказал, будут ли вводить выходные дни с 15 по 19 июня по всей России
16:34
Общество
Власти Москвы не планируют вводить спецпропуска на фоне пандемии
16:32
Общество
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
16:32
Политика
Time сообщил, что глава ЦРУ готовил Байдена к переговорам с Путиным
16:31
Общество
В столице прошла церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
16:29
Спорт
Андрей Аршавин рассказал, на какой результат может рассчитывать сборная России на Евро
16:28
Армия
Литовкин назвал бесперспективным «данное Богом» оружие Украины
16:22
Общество
Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»
16:21
Общество
Милонов заявил, что День России придаст сил Путину перед встречей с Байденом
16:21
Видео
В Петербурге у здания старейшей музыкальной школы сбывают алкоголь и веселящий газ
Все новости

Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа

Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 12 июня. Певица Анна Седокова заговорила о любви и финансовой части в семейной жизни. Она указала, что бывают случаи, когда вторая половинка может остаться без зарплаты.

Знаменитость разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт». Ведущий поинтересовался, правда ли, что она содержит своего супруга Яниса Тимму, который ушел из баскетбольного клуба «Химки».

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе, — намекнула Седокова. — Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты».

Звезда добавила, что ее муж уже нашел работу — спортсмен подписал контракт с новым клубом. За кого теперь будет играть баскетболист, Седокова не рассказала. Она только обмолвилась, что команда находится не в России.

Седокова вышла замуж за Тимму прошлой осенью. Для певицы это третий брак. У артистки есть трое детей. Одна из дочерей знаменитости Моника живет в США с отцом Максимом Чернявским. Седокова пожаловалась, что видит ребенка редко и очень переживает из-за этого.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
тимма седокова певица
Комментировать
Эксклюзив
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Молодежь развернула в центре Махачкалы 1000-метровый российский флаг
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 337294 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 68567 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 61023 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 56336 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 53454 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Рейтинг@Mail.ru