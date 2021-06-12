Военная прокуратура Сирии установила причастность США к организации терактов в республике

Дамаск, 12 июня. Сирийская военная прокуратура заявила, что оккупация северо-востока страны войсками США представляет собой военную агрессию с точки зрения международного права и Устава ООН. Как сообщает информационное агентство SANA, у ведомства имеются неопровержимые доказательства преступлений, совершенных американцами на сирийской земле.

В своем недавнем докладе прокуратура напомнила, что Штаты не получали разрешения властей Сирийской Арабской Республики (САР) на свое пребывание на ее территории. Также отмечается, что действия американцев, которые продолжают удерживать данные районы в сотрудничестве с курдскими боевиками, не были санкционированы Советом Безопасности ООН.

«США пересекли границу САР, которая является суверенным государством, заняли значительную часть территории страны, а также создали военные базы и аэропорты, что, согласно международному праву, является военной агрессией и оккупацией», — подчеркнула прокуратура.

Ведомство установило, что Штаты под предлогом борьбы с терроризмом на территории Сирии проводили вербовку агентов среди местного населения и иностранных граждан. США обучали, вооружали и финансировали боевиков различных группировок для действий против сирийских и российских военнослужащих, а также представителей иных дружественных Сирии стран.

«В ходе расследования были получены убедительные доказательства того, что Вашингтон отобрал большое количество террористов, в том числе боевиков из «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России), находившихся в плену подконтрольных США группировок, и доставил их на военную базу в Эт-Танфе и другие объекты. Там они в течение трех недель прошли интенсивную военную подготовку под наблюдением военнослужащих США, обучаясь проведению диверсионно-террористических актов и использованию современных средств разведки», — сказано в докладе.

В распоряжении ведомства имеются фотографии, на которых боевики вместе с американскими инструкторами проходят подготовку по использованию противотанковых ракетных комплексов TOW, 82-мм минометов и приборов ночного видения. Помимо этого, существует ряд видеозаписей совместного патрулирования боевиками и солдатами США района Эт-Танфа и тренировок их разведывательных групп.

Прокуратура также получила признания некоторых полевых командиров и рядовых членов бандформирований о том, что они проходили подготовку под руководством американских войск. Ряд боевиков в ходе допросов признали, что они получали деньги за нападения на сирийских и российских солдат и офицеров. В настоящее время проводится расследование о непосредственном участии Штатов в организации подобных нападений.

Помимо этого, прокуратура обвинила Штаты в хищении и вывозе с территории Сирии ресурсов, в том числе нефти, газа и пшеницы.

Отмечается, что в докладе озвучена лишь малая часть имеющихся весомых доказательств, которые позволяют обвинить Штаты в поддержке и подготовке бандформирований к проведению террористических актов на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.