В Центре им. Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса

Москва, 12 июня. Московские штаммы коронавируса могут появиться в России. Такую возможность допустил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам специалиста, необходимо продолжать мониторить существующие штаммы COVID-19, а также следить за появлением новых. Логунов отметил, что их может быть много, однако не все из них представляют опасность. При этом следует работать на опережение и адаптировать вакцины.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее назвал вакцинацию от коронавируса элементом техники безопасности. По его словам, от роста заболеваемости инфекцией могут спасти только прививки.