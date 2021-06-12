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В Центре им. Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса

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Общество
В Центре им. Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 12 июня. Московские штаммы коронавируса могут появиться в России. Такую возможность допустил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам специалиста, необходимо продолжать мониторить существующие штаммы COVID-19, а также следить за появлением новых. Логунов отметил, что их может быть много, однако не все из них представляют опасность. При этом следует работать на опережение и адаптировать вакцины.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее назвал вакцинацию от коронавируса элементом техники безопасности. По его словам, от роста заболеваемости инфекцией могут спасти только прививки.

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путин штаммы коронавирус
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