Кто пишет новые главы Всемирной истории отравлений. Колонка Голоса Мордора

У Bellingcat прибавилось работы. Да что там прибавилось — теперь ее непочатый край и, похоже, что грантами ребята обеспечены до конца жизни. Может, еще и детям перепадет.

А все потому, что доблестные журналисты-расследователи пишут историю отравлений. Нет, не всемирную, а пока что только российских оппозиционеров и критиков Владимира Путина. И уже выстроилась очередь из тех, кто готов рассказать им свою страшную историю и обвинить Владимира Путина в очередном отравлении.

Истории просто кошмарные. Вот про Дмитрия Быкова. Вы-то что думали? Что человек питается неумеренно, злоупотребляет алкоголем, у него избыточный вес и диабет? С таким бэкграундом вроде как и немудрено впасть в кому на борту самолета, когда, хоть и небольшие, но перегрузки, перепады давления и прочие прелести авиаперелета. Вы скажете: именно так, но будете в корне неправы. Новое «солнце русской поэзии» было отравлено. Цинично. Чудовищно. За то, что оно якобы очень популярно и жестко критикует власть. А особый цинизм заключается в том, что сами отравители послали спасать это «солнце русской поэзии» лучших военных врачей. И не просто послали, а выделили для этого специальный самолет. Самое настоящее иезуитство, не правда ли?

Кстати, сообщается, что Дмитрия Быкова травила все та же группа отравителей из ФСБ, что и Алексея Навального. И, судя по всему, тоже «новичком». Ох уж этот «новичок»! Вакцина от компании AstraZeneca в сравнении с ним — просто какое-то оружие массового поражения. И я, честно, не знаю, в чем дело. Может, это извечная российская коррупция, и «новичок» на складе нещадно бодяжат, может быть, сам «новичок» такой — ну вот ничего в этой России сделать нормально не могут! И как будто бы других ядов вообще нет. Ребят, вы бы хоть к истории средневековых итальянских государств обратились, ну, про Борджиа, что ли, почитали бы. Вот те умели, не то что вы. И главное — несколько сотен лет назад. А ваш «новичок» может гарантированно убить, будучи нанесенным на кирпич, которым надо бить жертву по голове. А ведь есть же такие яды, которые имитируют смерть от какого-нибудь инфаркта и не оставляют в крови вообще никаких следов! Вообще! Вы что-нибудь об этом слышали?

Да ладно с ядами! Раз уж в этом деле руки не из того места растут, есть же другие, более верные способы! Вот товарищ Троцкий подтвердит непременно. Ледоруб работает безотказно. Да и пьяный бомж в подворотне с ножом. Или же наркоман в ломке. Способов и сценариев — масса, безотказных, к которым не придерешься, но вы тупо продолжаете приходить к товарищу прапорщику, что заведует складом боевых отравляющих веществ, и получаете по накладной очередной пузырь бесполезного «новичка» с истекшим сроком годности. Вот прям за страну стыдно!

ФБА «Экономика сегодня» /

Но зато вы другим работу даете. Вот этого не отнять. Прям благотворительность какая-то. Сейчас же вал расследований пойдет. Кара-Мурзу уже обсосали с его двумя отравлениями, правда, что там нашли в его крови, скрывает даже ФБР, видимо, совсем уж какой-то нехороший «новичок», о котором не принято говорить в приличном обществе. Два или три отравления Навального — есть, вместе с эпизодом о Юлии, которая, хлебнув приличную дозу смертельного боевого яда, просто прилегла поспать, а сон — идеальный антидот к «новичку». Снимает как рукой. Теперь вот Дмитрий Быков.

А в дверь уже стучится писатель Виктор Ерофеев: «И меня, меня не забудьте!». Давеча он на «Эхе Москвы» рассказал кошмарную историю, как его и его жену травили чем-то очень едким, причем заменив пластиковые стаканы на стеклянные. Уж не знаю, что там было, но, скорее всего, то, что растворяет пластмассу. Представляете?

Вот жаль, что Бари Алибасов — не оппозиционер. Он о том, как «крота» хлебнул, только у Малахова рассказывал, а были бы вообще все — «Эхо», «Дождь», «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Пузырь с «кротом» в холодильник подложили подлые Петров и Боширов. А как же иначе?

Но ничего, сейчас отравленные косяками пойдут. Несвежая шаурма — Путин, плохая рыба в суши — Путин, немытое яблоко съел — тоже Путин. Это уж не говоря об алкоголе и наркотиках, тут вообще — раздолье для творчества. Любое алкогольное отравление или передоз какой-то дрянью непременно вешайте теперь на ФСБ. По наркоте опыт уже есть — Верзилов ровно так и сделал. И ведь это сработало! Правда, доказательств никаких нет, но кого такие мелочи сейчас вообще интересуют? Пустое. В общем, ждем новых «расследований» и запасаемся «новичком». Ой, то есть попкорном.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.