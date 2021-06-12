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Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти

Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
pixabay.com

Москва, 12 июня. Переход многих людей на удаленный режим работы привел к повышенному спросу на частное жилье. На этом фоне стоимость загородной недвижимости заметно увеличивается.

Так, в январе-марте 2021 года спрос на приобретение дачных домов в Подмосковье возрос на 65% по сравнению с прошлым годом. В Новосибирске и Петербурге рост составил 70%, передает «Российская газета».

Причем цены растут не только на современные коттеджи, но и на дома советского типа. Тем не менее, многие предлагают именно их, завышая при этом ценник до 40% от рыночной стоимости (средние цифры по стране).

На текущий момент на отечественном рынке загородного жилья доля ликвидного предложения не превышает 10%. Остальная часть — это дома с завышенными в 1,5-2 раза ценниками или не интересные потенциальным покупателям варианты, заявил основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Активный интерес к покупке частных домов наблюдается и на российских курортах. Так, спрос на приобретение загородной недвижимости в курортных городах России в мае вырос на 20–22% относительного этого же месяца 2020 года.

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недвижимость загородное жилье частные дома
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