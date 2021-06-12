Два человека погибли при взрыве на шахте в Колумбии



Богота, 12 июня. По меньшей мере два человека погибли и 12 оказались под завалами при обрушении угольной шахты в департаменте Бояка в Колумбии. Об этом объявило Национальное агентство горнодобывающей промышленности (ANM).

#Atención ⚠️ Equipo de #SalvamentoMinero y organismos de socorro rescatan con vida a los primeros 3 trabajadores atrapados en mina de carbón de #Socha, #Boyacá. #AEstaHora reciben atención médica en el hospital del municipio y continúa la búsqueda de los 8 trabajadores restantes. pic.twitter.com/HN73yHA5Iy — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 11, 2021

Авария произошла на предприятии Санта-Инес в сельской местности муниципалитета Соча. Изначально власти Колумбии сообщили о 12 горняках, застрявших в угольной шахте, трое из которых были подняты на поверхность. Их состояние медики оценили как стабильное.

В соответствии с заявлением ANM, «во время операции по спасению были обнаружены три раненых шахтера, которых отправили в больницу города Соча, а также два тела, которые передадут соответствующим органам».

Поиск семерых оставшихся работников предприятия продолжается.

После подтверждения взрыва была активирована аварийная процедура. На место катастрофы прибыли два инженера, два механика и спасатели.

#ReporteANM ¦ Equipo de #SalvamentoMinero de #Nobsa atiende emergencia por explosión en mina subterránea de carbón en #Socha, #Boyacá. Se adelantan acciones de rescate para las 11 personas desaparecidas. pic.twitter.com/UsGmOXtiWJ — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 11, 2021

По информации ANM, причиной инцидента могло стать накопление газа в глубине шахты.

26 марта 11 рабочих оказались под завалами золотодобывающего предприятия в муниципалитете Нейра департамента Кальдас. Их тела обнаружили только две недели спустя в результате разбора завалов и активного поиска.