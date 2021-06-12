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Два человека погибли при взрыве на шахте в Колумбии

Латинская Америка
Два человека погибли при взрыве на шахте в Колумбии
Global Look Press  /  © Liu Lihang


Богота, 12 июня. По меньшей мере два человека погибли и 12 оказались под завалами при обрушении угольной шахты в департаменте Бояка в Колумбии. Об этом объявило Национальное агентство горнодобывающей промышленности (ANM).

Авария произошла на предприятии Санта-Инес в сельской местности муниципалитета Соча. Изначально власти Колумбии сообщили о 12 горняках, застрявших в угольной шахте, трое из которых были подняты на поверхность. Их состояние медики оценили как стабильное.

В соответствии с заявлением ANM, «во время операции по спасению были обнаружены три раненых шахтера, которых отправили в больницу города Соча, а также два тела, которые передадут соответствующим органам».

Поиск семерых оставшихся работников предприятия продолжается.

После подтверждения взрыва была активирована аварийная процедура. На место катастрофы прибыли два инженера, два механика и спасатели.

По информации ANM, причиной инцидента могло стать накопление газа в глубине шахты.

26 марта 11 рабочих оказались под завалами золотодобывающего предприятия в муниципалитете Нейра департамента Кальдас. Их тела обнаружили только две недели спустя в результате разбора завалов и активного поиска.

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чп колумбия шахты
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