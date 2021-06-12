Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске

Якутск, 12 июня. Местные жители обнаружили осиротевшего детеныша косули. Семья собирала зеленый лук, когда услышала жалобные крики звереныша.

Косулю-маму пытались найти по окрестностям, но так ее и не обнаружили. Семья Ковалевых, которые обнаружили малыша, решили спасти его. Они перевезли детеныша в город и передали в контактный зоопарк «Зоополис».

Косуленок оказался мальчиком, ему не больше двух-трех дней от роду, сообщили сотрудники заведения. Малыш ослаб, но после помощи ветеринаров его поставили на ноги. У него появился аппетит и интерес к новой обстановке. Косуленка назвали Кайсо. Когда животное подрастет, его попробуют перевести в республиканский зоопарк «Орто Дойду».

Годовалую лосиху Дашу, которую спасли в поселке Мичуринский под Брянском, отправят в один из областных заповедников, сообщал ФАН. Дашу сначала заберут на передержку, где она будет находиться в течение месяца.