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Паломничество мусульман в Саудовскую Аравию срывается второй год подряд

Общество
Паломничество мусульман в Саудовскую Аравию срывается второй год подряд
wikipedia.org  /  Al Jazeera English / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 12 июня. Паломничество мусульман к святым местам в Саудовской Аравии (хадж) отменятся второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом. Королевство допустит к исполнению религиозных обрядов только граждан своей страны, сообщил ФАН генеральный директор компании «Марва Тур», которая является аккредитованным оператором на проведение хадж-кампании в Дагестане, Булат Курбанов.

«Ждем официальное сообщение. В саудовских источниках уже появляется информация, что хаджа для иностранцев в 2021 году не будет», — сказал собеседник ФАН.

Он отметил, что с дагестанской стороны все готово к организации хаджа, за исключением вакцинации паломников. Власти королевства ранее заявляли, что допустят в страну только тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом российские вакцины до сих пор не получили соответствующего одобрения.

«Мы готовы к паломничеству, с нашей стороны нет никаких проблем за исключением одобрения вакцины. Российский препарат пока не признают в Саудовской Аравии», — добавил Курбанов.

Ранее ФАН сообщал, что паломничество 2021 года для мусульман всего мира, намеченное на середину июля, может сорваться второй год подряд. Исполнить свой религиозный долг не могут примерно десять тысяч российских мусульман, большая часть из которых — жители Дагестана.

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россия саудовская аравия дагестан хадж паломничество
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