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В России готовятся объединить восемь регионов

Политика
В России готовятся объединить восемь регионов
Prt Scr youtube.com  /  Виктор Киров

Москва, 12 июня. Правительство России планирует превратить восемь регионов страны в мегатерритории, включив в них другие субъекты.

По информации агентства URA.RU, разработкой проекта по объединению регионов руководит вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Согласно плану, в России создадут восемь агломераций, из которых приоритетными будут Московская, Петербургская, Казанская и Краснодарская.

Самой крупной агломерацией станет Московская, в которую войдут Москва и Подмосковье с населением в 17 миллионов человек. Больше шести миллионов граждан будут проживать в Санкт-Петербургской агломерации, куда войдут Петербург и Ленинградская область. Татарстан и Республику Марий Эл объединят в Казанскую. Краснодарский регион планируют расширить за счет части Адыгеи.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что Украину, Белоруссию и Россию неизбежно ожидает объединение в одно союзное государство. Он также отверг возможность вступления Киева в НАТО при любых условиях.

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