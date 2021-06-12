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Родион Мирошник связал убийство бойцов ЛНР с предстоящей встречей лидеров РФ и США

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Политика
Родион Мирошник связал убийство бойцов ЛНР с предстоящей встречей лидеров РФ и США
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Советник главы ЛНР и официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник увидел прямую связь между произошедшим 11 июня нападением диверсионной группы ВСУ на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР и предстоящей в ближайшую среду женевской встречей лидеров России и США. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

О нападении на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР стало известно 11 июня. По данным пресс-службы министерства обороны республики, в результате инцидента было убито пять военнослужащих, выполнявших функции наблюдателей. Советник главы ЛНР и официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник склонен видеть в случившемся провокацию, связанную с предстоящей женевской встречей Владимира Путина и Джо Байдена.

«Я совершенно не исключаю политический характер проведенного теракта! В течение нескольких предшествующих ему суток на линии соприкосновения наблюдалась достаточно спокойная ситуация, и эта наглая, спланированная провокация была для всех внезапной. Нападение было совершено на пост именно наблюдателей, задачей которых было фиксировать факты нарушения режима прекращения огня», — комментирует ситуацию Мирошник.

Также, по словам Мирошника, действия нападавших — все их жертвы были убиты выстрелами в голову — носили явный демонстративный характер и преследовали единственную цель — напомнить о военной ситуации и привлечь внимание к ее остроте.

«Думаю, что трагедия, конечно, находится в контексте приближающейся встречи лидеров России и США. Вероятно, это нападение и убийства призваны обеспечить Украине некие бонусы, показать, что война продолжается», — заключил политик.

На сегодняшний день известно, что нападение было совершено силами диверсионной группы отдельного центра специальных операций «Запад», ранее числившегося как «8-й полк спецназначения ССО ВСУ».

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