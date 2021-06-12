«Братья-мусульмане» Ливии придумали новую уловку для срыва выборов

Триполи, 12 июня. Члены запрещенной на территории РФ организации «Братья-мусульмане» прибегли в Ливии к новой уловке, настаивая на необходимости принятия конституции или проведения референдума по ней. С таким призывом выступили представители контролируемого ихванистами Высшего государственного совета (ВГС), заседание которого состоялось незадолго до собрания Форума политического диалога, ожидаемого в конце текущего месяца.

Данный шаг направлен на срыв достижения согласия по конституционной базе, на основе которой планируется проведение всеобщих выборов 24 декабря 2021 года. ВГС призвал принять подготовленный Учредительным собранием проект конституции, актуальной в течение одной президентской и парламентской сессии, с целью выхода из существующего кризиса в стране, с тем условием, что будущий совет Шура рассмотрит и утвердит необходимые поправки через два года после начала своей работы. Соответствующее заявление подписал 91 член Совета.

«Проект конституции с поправками выносится на всеобщий всенародный референдум не позднее середины четвертого (последнего) года президентского срока, при этом все предыдущие конституционные документы будут отменены», — добавлено в заявлении ВГС.

В то время как Юридический комитет Форума национального диалога продолжает обсуждать пути достижения консенсуса по конституционной базе, «Братья-мусульмане» активно продвигают свое, отличное от других видение политического будущего. Побуждая народ голосовать за некую временную конституцию, они могут нарушить избирательный процесс, особенно если подготовленный ими проект основного закона государства будет отклонен ливийцами.

Наблюдатели считают, что данные действия являются не чем иным, как попыткой сорвать принятие конституционной базы, которая не согласуется с планами «Братьев-мусульман». По мнению аналитиков, целью ихванистов является также не допустить некоторых лиц, например, командующего ЛНА Халифу Хафтара, к возможному участию в президентских выборах, на основе статей составленной ими конституции.

Подписавшие заявление члены ВГС оправдывают свое решение тем, что «осознали ответственность и серьезность этапа, нехватку времени, хрупкость положения в области безопасности в частности и институциональной ситуации в целом, недавнюю атмосферу примирения и возможность затруднения проведения референдума до начала выборов».

Они также подтвердили свою приверженность дорожной карте, разработанной ливийским Форумом политического диалога, и необходимость завершить переходные этапы для достижения устойчивой стабильности, взяв на себя обязательство соблюдать конституционные права, ведущие к намеченным на 24 декабря президентским и парламентским выборам.

Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш в мае 2021 года передал Форуму политического диалога проект предложения по конституционной базе выборов, указав, что вынесение проекта конституции на референдум необходимо отложить до тех пор, пока не сформируют новый избранный законодательный орган.