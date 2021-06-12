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Житель Украины умер после падения с верхней полки в поезде

Происшествия
Житель Украины умер после падения с верхней полки в поезде
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Киев, 12 июня. Пассажир поезда, следовавшего из Рахова в Киев, скончался через пару часов после падения с верхней полки. Инцидент случился поздно ночью.

Мужчина после падения сообщил всем, что чувствует себя хорошо, однако под утро ему стало хуже. Проводник вызвала медицинскую помощь на ближайшую станцию.

По прибытии поезда медики зафиксировали смерть мужчины. Сотрудники правоохранительных органов и «Укрзализныця» выясняют причины смерти пассажира.

Ранее «Укрзализныця» оказалась в центре скандала из-за прорыва трубы в одесском поезде.

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Все новости / Происшествия / Житель Украины умер после падения с верхней полки в поезде
украина поезд верхняя полка
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