Киев, 12 июня. Украина должна создать собственные высокоточные ракеты, которые смогут долететь даже до Урала. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что Киеву не стоит постоянно рассчитывать только на помощь Запада, а необходимо начать создавать свое вооружение.

«Необходимо создать такие ракеты, которые смогут достать даже до Урала, чтобы нам было спокойнее. В первую очередь, оружие должно быть именно украинским, а не натовским», — констатировал генерал.

На данный момент Украина ограничена Договором о ракетах средней и малой дальности. При этом Россия и США уже давно вышли из него, уточнил Романенко. Он уверен, что это ограничение — лишь дело времени, в скором времени для Украины откроются новые возможности.

Ранее сообщалось, что проект новой украинской ракеты «Нептун» оказался модернизированной версией советского дозвукового маловысотного снаряда Х-35. При этом в Киеве с нетерпением ждали ее испытаний, так как ничего похожего на вооружении у ВСУ еще нет. Однако ракета оказалась не страшнее обычного артиллерийского снаряда, пишет сайт 360tv.ru.