Патриарх Кирилл пожелал Путину благословенных успехов и здоровья в День России

Москва, 12 июня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем России.

Глава русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что государственно-церковное сотрудничество будет только укрепляться. Его поздравление опубликовано на сайте религиозной организации.

«Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к различным формам социальной, просветительской и общественной деятельности Русской православной церкви», — подчеркнул Кирилл.

Он пожелал президенту здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в ответственных трудах. Также патриарх поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку в начинаниях РПЦ.

Ранее Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Россию государством с бесценным культурным наследием.