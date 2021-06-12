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Появилось фото счастливого Задорнова с семьей

Шоу-бизнес
Появилось фото счастливого Задорнова с семьей
wikipedia.org  /  Дарья Пичугина / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 июня. Дочь сатирика Михаила Задорнова показала редкий семейный снимок. На фото близкие весело проводят время на отдыхе.

На размещенном в Instagram кадре дочь знаменитости Елена запечатлена в окружении родителей — отца Михаила Задорнова и матери Елены Бомбиной. Юморист предстал перед поклонниками бодрым и веселым. Он с приоткрытым ртом улыбается и словно светится от счастья.

В публикации дочь сатирика поздравила мать с днем рождения. Женщине исполнилось 57 лет.

«Ты самая лучшая! А папкин львиный рык из безоблачного прошлого в ответ непостоянному настоящему это только подтверждает! P.S. Фотка на память о наипрекраснейших временах!» — написала девушка на своей странице в Instagram.

Подписчики дочери сатирика отметили, что Бомбина — настоящая красавица. Они присоединились к поздравлениям, пишут «Дни.ру».

Дочь Задорнова живет за границей, а в России — редкий гость. Она нередко публикует на своей странице кадры из личной жизни. Недавнее фото с малышом спровоцировало слухи, что девушка стала мамой. Но никаких подтверждений этому нет.

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задорнов сатирик бомбина
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