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Гудков заявил о планах посетить Болгарию

Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
youtube.com  /  Prt Scr / DW на русском

Киев, 12 июня. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, уехавший из России, намерен посетить Болгарию. Он заявил, что осуществит план через неделю.

В настоящее время Гудков находится в Киеве. О своих дальнейших действиях он рассказал в эфире украинского телеканала.

Ранее Гудков рассказал, что сбежал из России лишь на время. Позже он планирует вернуться в страну. При этом он исключил возможность участвовать в выборах в Госдуму.

Пограничники выпустили его из России законным способом. Бывший депутат, который является подозреваемым по делу о неуплате аренды, может отправиться в любую точку мира. Выяснилось, что меру пресечения для Гудкова не избирали, подписку о невыезде с него не брали.

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украина болгария гудков
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