Гудков заявил о планах посетить Болгарию

Киев, 12 июня. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, уехавший из России, намерен посетить Болгарию. Он заявил, что осуществит план через неделю.

В настоящее время Гудков находится в Киеве. О своих дальнейших действиях он рассказал в эфире украинского телеканала.

Ранее Гудков рассказал, что сбежал из России лишь на время. Позже он планирует вернуться в страну. При этом он исключил возможность участвовать в выборах в Госдуму.

Пограничники выпустили его из России законным способом. Бывший депутат, который является подозреваемым по делу о неуплате аренды, может отправиться в любую точку мира. Выяснилось, что меру пресечения для Гудкова не избирали, подписку о невыезде с него не брали.