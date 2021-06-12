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Эстония призвала страны НАТО тратить больше средств на оборону

Армия
Эстония призвала страны НАТО тратить больше средств на оборону
wikipedia.org  /  Kaupo Kalda

Таллин, 12 июня. Странам НАТО необходимо тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Об этом сообщила посол Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг в преддверии саммита Альянса в Брюсселе.

Посол подчеркнула, что Таллин следует правилу 2% и призывает другие западные государства тратить больше средств на свою оборону, так как от этого зависит военная эффективность НАТО. Заявление Силласте-Эллинг поддержал вице-канцлер по внешней политике МИД Эстонии Рейн Таммсаар.

«Приоритетами Эстонии на саммите в Брюсселе является подтверждение полной коллективной обороны в евроатлантическом регионе, а также увеличение оборонного финансирования», — отметил министр.

Также представители МИД Эстонии надеются, что участники саммита подтвердят продление «политики открытых дверей НАТО».

Ранее сообщалось, что лидеры стран Альянса на саммите в Брюсселе будут обсуждать противодействие России и Китаю. Кроме этого, одной из основных тем станет сотрудничество с Украиной и Грузией, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Генсек назвал Украину «ценным партнером» НАТО и заявил о последовательной политической поддержке, пишет «Царьград». При этом Столтенберг отметил, что Альянс готов как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией, сообщает сайт 360tv.ru.

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эстония нато альянс
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