Эстония призвала страны НАТО тратить больше средств на оборону

Таллин, 12 июня. Странам НАТО необходимо тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Об этом сообщила посол Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг в преддверии саммита Альянса в Брюсселе.

Посол подчеркнула, что Таллин следует правилу 2% и призывает другие западные государства тратить больше средств на свою оборону, так как от этого зависит военная эффективность НАТО. Заявление Силласте-Эллинг поддержал вице-канцлер по внешней политике МИД Эстонии Рейн Таммсаар.

«Приоритетами Эстонии на саммите в Брюсселе является подтверждение полной коллективной обороны в евроатлантическом регионе, а также увеличение оборонного финансирования», — отметил министр.

Также представители МИД Эстонии надеются, что участники саммита подтвердят продление «политики открытых дверей НАТО».

Ранее сообщалось, что лидеры стран Альянса на саммите в Брюсселе будут обсуждать противодействие России и Китаю. Кроме этого, одной из основных тем станет сотрудничество с Украиной и Грузией, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Генсек назвал Украину «ценным партнером» НАТО и заявил о последовательной политической поддержке, пишет «Царьград». При этом Столтенберг отметил, что Альянс готов как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией, сообщает сайт 360tv.ru.