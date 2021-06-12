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Кремль: Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Швейцарии

Политика
Кремль: Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Швейцарии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет отдельную пресс-конференцию после переговоров с лидером США Джо Байденом в Женеве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремлю также известно о планах американского лидера выйти отдельно на общение с прессой. Саммит Россия — США состоится 16 июня в Женеве.

Ранее супруга главы Белого дома сообщила, что американский президент готов ко встрече с российским коллегой в Швейцарии. Об этом Джилл Байден рассказала в интервью журналистам в Великобритании, где сейчас они находятся.

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путин песков кремль
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