Кремль: Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Швейцарии

Москва, 12 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет отдельную пресс-конференцию после переговоров с лидером США Джо Байденом в Женеве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремлю также известно о планах американского лидера выйти отдельно на общение с прессой. Саммит Россия — США состоится 16 июня в Женеве.

Ранее супруга главы Белого дома сообщила, что американский президент готов ко встрече с российским коллегой в Швейцарии. Об этом Джилл Байден рассказала в интервью журналистам в Великобритании, где сейчас они находятся.