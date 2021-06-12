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Сборная России показала форму на матч против Бельгии на Евро-2020

Спорт
Сборная России показала форму на матч против Бельгии на Евро-2020
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Санкт-Петербург, 12 июня. Футболисты сборной России сыграют свой первый матч на чемпионате Европы против команды Бельгии в белой форме. Встреча группового этапа пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.

В официальном Twitter-аккаунте сборной появилась фотография униформы россиян для встречи с бельгийцами. Футболисты выйдут на поле в белом комплекте, у голкипера будет зеленая форма с черными вставками.

Матч сборных России и Бельгии пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи: 12 июня в 22:00 по московскому времени, пишет «Вечерняя Москва».

Петербургский оракул — кот Ахилл — уже предсказал итог встречи России и Бельгии. Животное подбежало к миске рядом с флагом Бельгии, что означает вероятную победу этой команды в матче.

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футбол сборная россии евро-2020
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