Путин вручил полковнику Борисевичу госпремию за создание вакцины против COVID-19

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин наградил полковника медицинской службы Сергея Борисевича премией в области науки и технологий за создание вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Борисевич, в свою очередь, поблагодарил главу государства за высокую оценку коллективного труда во имя страны. Он подчеркнул, что в основе национальной безопасности России лежит мощь армии.

«Поэтому всегда, когда возникают чрезвычайные ситуации, в том числе биологического характера, армия всегда оказывала помощь своему народу», — сказал он.

Полковник напомнил, как в прошлом году Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать эффективный препарат против COVID-19. Затем сформировался коллектив единомышленников, который смог выполнить поставленную задачу.

«Мы смогли вместе, сообща разработать, провести доклинические, клинические исследования и внедрить в практику отечественного здравоохранения этот препарат, который называется «Спутник». И нам за это очень гордо», — заключил Борисевич.

Ранее сообщалось, что в Британии признали победу России в «вакцинной дипломатии». Именно Москва помогала странам по всему миру бороться с пандемией.