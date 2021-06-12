Как на Украине уничтожали судостроение. Разворованный завод в Николаеве

Кораблестроительная отрасль на Украине находится в катастрофическом положении. Николаевский судостроительный завод, он же Судостроительный завод имени 61 коммунара ― одно из старейших судостроительных предприятий современной Украины, СССР и Российской Империи — расположен в Николаеве и сегодня практически уничтожен.

История этого уникального индустриального объекта берет начало еще во времена правления Екатерины II. Градообразующее предприятие было заложено в 1787 по указу князя Григория Потемкина в устье реки Ингул и проходило под руководством полковника Михаила Фалеева. Завод получил название в честь победы русской армии над турецкими войсками в 1788 году — взятии турецкой крепости Очаков в день покровителя моряков Николая Мирликийского (Святого Николая).

В 1790 году здесь был спущен на воду первый корабль — 44-пушечный фрегат «Святой Николай». Корабль принял участие в русско-турецкой войне 1787–1791 годов и был задействован в битве при Калиакрии под командованием капитана Михаила Львова 31 июля (11 августа по новому стилю) в 1791 году. Уже в 1798-1800 годах фрегат сражался в боях против французской армии в составе эскадры легендарного русского флотоводца, вице-адмирала Федора Ушакова.

Позднее, 25 августа 1900 года, со стапеля николаевской верфи сошел первый отечественный корабль с котлами на жидком топливе — броненосец «Потемкин». Его постройка в очередной раз позволила России подтвердить свой статус среди ведущих морских держав того периода.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

Проектировку корабля возглавлял Александр Эрнестович Шотт. «Потемкин» отлично проявил себя в сражениях во время Первой мировой войны у мыса Сарыч в ноябре 1914 года и у пролива Босфор против германо-турецких войск в мае 1915 года.

Ближайшим аналогом корабля по техническим характеристикам был американский броненосец типа «Мэн». Корабли обладали сходными орудиями главного калибра и обладали схожим бронированием, скоростью хода и габаритами.

В 1911–1914 годах на левом берегу реки Ингул были возведены два стапеля с эллингами, сборочно-сварочный цех, несколько корпусов и достроенная набережная, в связи с чем завод получил новое название — «Руссуд» (Русское судостроительное общество). Суммарная оценочная стоимость всего завода по состоянию на 13 октября 1913 года достигала 6,9 миллиона рублей, а количество рабочих составляло 2577 человек.

Во время Октябрьской революции работники завода принимали активное участие в установлении советской власти, а в январе 1918 года завод был национализирован.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

В марте 1918 года из числа рабочих завода был сформирован отряд Красной гвардии, который участвовал в боях против наступавших австро-германских оккупационных войск. Весной 1918 года по распоряжению немецких оккупационных властей завод «Руссуд» был передан немецкой фирме «Блом и Фосс», а спустя полгода года немецкие оккупанты и вовсе приняли решение закрыть завод «Руссуд». В ночь 20 ноября 1919 года по решению начальника николаевской контрразведки Шермана (которое утвердил генерал Яков Слащев) на площади у проходной завода расстреляли 61 подпольщика, но уже 31 января 1920 года в городе была восстановлена советская власть, после чего завод был привлечен к выполнению госзаказа, а после окончания гражданской войны ― реконструирован. В 1930 году завод был переименован в память о 61 рабочем судостроительной верфи «Руссуд», которые были расстреляны.

Во время Великой Отечественной войны, 16 августа 1941 года, Николаев был снова оккупирован немецкими захватчиками. В период новой оккупации на заводе действовала подпольная группа, которая была связана с городским сопротивлением. Немецкое военное руководство выделяло много ресурсов для того, чтобы удержать Николаев и не допустить его освобождения Красной армией. На подступах к городу были возведены четыре оборонительных рубежа. Боевые действия за Николаев начались 18 марта 1944 года и продолжались до 28 марта 1944 года. Бои за территорию завода и близлежащие территории происходили 27–28 марта 1944 года. В операции освобождения принимал участие отряд 130-й стрелковой дивизии, состоящий из 60 бойцов под командованием Алексея Семиренко, после чего уже в апреле 1944 года завод возобновил работу.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

В советские времена завод, как и в период Российской Империи, оставался на острие технического прогресса. Предприятие производило большие противолодочные корабли, эскадренные миноносцы, эсминцы, сторожевые корабли и даже подводные лодки типа «Щука».

В 1960-х годах на верфи стартовало производство газотурбинных кораблей, также на предприятии были построены четыре ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», три из которых и по сей день несут службу в составе ВМФ России.

Последний корабль этого проекта, спущенный на воду в 1990 году, носит «гордое» название «Украина». Из-за распада СССР он так и не был достроен и продолжает ржаветь на заводском причале. С момента обретения независимости Украиной в 1991 году каждое украинское правительство прилагало немало усилий для того, чтобы похоронить судостроение, в результате чего до определенного момента предприятие занималось исключительно судоремонтной деятельностью в крайне малых объемах.





В апреле 2018 года верфь была выставлена на продажу из-за долгов по зарплате. Позднее, летом 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что сумел решить проблему с задолженностями по заработной плате на предприятии, а уже в октябре 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области запустил процедуру банкротства объекта.

«Когда-то этот завод был гордостью и достоянием как города, так и всего СССР. Отец рассказывал, как они в 60-х годах занимались госзаказами, как люди гордились своей работой, когда собирали ракетные крейсеры и отдавали их на благо служения Родине. Ему до последних своих дней было больно наблюдать то, что происходило с заводом, ведь страна, которая получила в наследие такой мощный проект, все потеряла и сама уничтожила», ― рассказала ФАН Евгения Еременко, чей отец несколько десятков лет назад работал на Николаевском заводе.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

У завода очень непростая история: он сумел пережить взлеты и падения, революцию и войны, но не концепцию украинской государственности. Каждый раз верфь возрождалась словно из пепла, но, к большому сожалению, в наше время предприятие практически не имеет шансов на модернизацию и развитие, как и другие производства в рамках государства Украина. В данной ситуации нам остается только с болью наблюдать то, как гибнет наследие русской индустриальной культуры, которую Украина унаследовала от Российской Империи и Советского Союза.