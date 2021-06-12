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Реновацию промышленных зон проведут в Таганроге

Общество
Реновацию промышленных зон проведут в Таганроге
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 12 июня. Промышленные зоны города Таганрога, которые не доказывают своей эффективности, попадут под реновацию. Это будет сделано в соответствии с новой дорожной картой развития города как туристического центра.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Алексей Скрябин, такие гиганты промышленности, как Таганрогский металлургический завод и Таганрогский морской торговый порт, просто обязаны взять ответственность по реализации ряда важных решений, направленных на сохранение окружающей среды города.

Рассматривая перспективы дальнейшего развития города и принимая во внимание его туристическую направленность, губернаторский корпус поднял вопрос о целесообразности реновации городских промышленных зон. 

«Перед нами поставлена конкретная задача, перезагрузить городское пространство Таганрога. Необходимо действовать четко и эффективно, учитывая, что городу предоставляются серьезные меры поддержки на всех уровнях», — пояснил заместитель главы региона.

В дорожную карту развития туристической привлекательности Таганрога также войдут мобильные приложения региональной геоинформационной системы с информацией о достопримечательностях города и доступность транспорта.

Ранее ФАН сообщал, что в столице России, в рамках программы реновации, ведется строительство и проектировка 290 домов. Общая площадь построек составляет 5,1 млн квадратных метров.

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Все новости / Общество / Реновацию промышленных зон проведут в Таганроге
таганрог промышленность туризм ростов на дону реновации
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