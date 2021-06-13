Спасатели спасли двухлетнюю ростовчанку, застрявшую в решетке фонтана

Ростов-на-Дону, 13 июня. Двухлетняя девочка провалилась в решетку фонтана в парке Левобережном. Самостоятельно малышка достать ногу не смогла, родители вызвали спасателей.

Очевидцы сообщили, что прибывшие на место спасатели перекрыли воду плоскостного фонтана и отвинтили часть решетки. Затем, используя гидравлические инструменты, расширили решетку и освободили малышку.

В пресс-службе МЧС по Ростовской области добавили, что ребенок не пострадал.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники МБУ «Спас» города Череповца пришли на помощь мальчику, который забрался на дерево, но не смог самостоятельно слезть обратно.