Ростовскому аквапарку «Осьминожек» готовят судьбу аксайских рынков

Ростов-на-Дону, 12 июня. Ростовскому аквапарку «Осьминожек», совладельцами которого была семья Бабаевых, готовят судьбу аксайских рынков. Выяснилось, что пятнадцать лет назад эта земля выдавалась под городской парк, но не под водные горки.

В настоящее время департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск в арбитражный суд с требованием освободить землю. Согласно информации из картотеки суда, учредители используют участок не по назначению.

Как пояснили в администрации, договор на аренду участка был заключен в 2007 году, его основными фигурантами стали ДИЗО и ООО «Аква-парк». Согласно документам, земля была передана под размещение парка, но арендатор построил там водные горки, бассейны и душевые. Общая площадь земли составила 2,4 га.

Заседание суда назначено на 23 июня, однако соучредители первого ростовского аквапарка уверены, что такое внимание со стороны администрации вызвано уголовными делами против семьи Бабаевых, ведь они долгое время числились в соучредителях.

Напомним, что в конце апреля текущего года, представители силовых структур оцепили несколько рынков в Аксайском районе. По версии следствия, группа во главе которой стоял Бабаев, незаконно завладела шестью земельными участками из фонда перераспределения земли Аксайского района общей кадастровой стоимостью 426 млн рублей, где через время и появились рынки. Площадь территории составила 19,1 га, а с незаконного оборота преступное сообщество имело около 219 млн. Общий ущерб от отмывания денег и неуплаты налогов, по мнению следствия, превысил 600 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал об инциденте, который произошел в крупном аквапарке семейного отдыха «Ривьера» в Казани. Буйный мужчина угрожал все взорвать.