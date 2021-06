Учителя США проведут митинги в поддержку преподавания «теории расизма»

Вашингтон, 12 июня. В 22 городах США пройдут митинги учителей против ограничений дискуссии о расизме во время уроков. Преподаватели опасаются, что новые законы заставят их искажать или опускать факты из истории борьбы за права афроамериканцев. О забастовке объявил один из крупнейших американских профсоюзов Национальная ассоциация образования(NEA).

????️ Educators are speaking out for honesty in education at tomorrow's Day of Action. #TeachTruth

Learn more about the Day of Action: https://t.co/4y0eND60WZhttps://t.co/Aer69AZdUz