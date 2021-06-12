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Учителя США проведут митинги в поддержку преподавания «теории расизма»

США
Учителя США проведут митинги в поддержку преподавания «теории расизма»
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Вашингтон, 12 июня. В 22 городах США пройдут митинги учителей против ограничений дискуссии о расизме во время уроков. Преподаватели опасаются, что новые законы заставят их искажать или опускать факты из истории борьбы за права афроамериканцев. О забастовке объявил один из крупнейших американских профсоюзов Национальная ассоциация образования(NEA).

В заявлении NEA сообщается, что власти минимум 15 штатов приняли или планируют принять законы, ограничивающие учителей вести полноценные обсуждения темы расизма и сексизма в школах. Это может повлечь за собой искажение преподавания истории борьбы за права афроамериканцев.

«Чтобы повысить осведомленность общественности об опасности подобных законопроектов, мы приглашаем педагогов обнародовать это на собраниях по всей стране в субботу, 12 июня. Это национальный призыв. В то время как законопроекты и бюджетные резолюции в отдельных штатах угрожают преподаванию, мы должны консолидироваться», — говорится на сайте профсоюза.

Лидер национальной Ассоциации учителей Бекки Прингл заявила, что организация намерена отстаивать права преподавателей в случае, если на них подадут в суд из-за «неверного» обучения теории расизма в школах.

«Мы будем защищать всех преподавателей, привлеченных к ответственности», — подчеркнула она.

Массовый запрет

В США за последние месяцы сразу в нескольких штатах запретили изучение критической расовой и гендерной теорий. Первым стал Айдахо, когда губернатор Брэд Литтл подписал закон, направленный на ограничение преподавания подобных тем. Документ запрещает учителям рассказывать, что представители какой-то расы, пола и религии уступают или превосходят остальные группы. За ним последовали Юта, Арканзас, Теннесси, Айова, Мичиган, Оклахома и другие штаты.

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сша учителя протесты
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