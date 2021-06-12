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Опубликованы фото принца Филиппа в день его 100-летия

Общество
Опубликованы фото принца Филиппа в день его 100-летия
Global Look Press  /  I-Images/ZUMAPRESS.com

Москва, 12 июня. Журналисты собрали снимки принца Филиппа, ушедшего из жизни весной, и опубликовали их в его день рождения.

Муж британской королевы Елизаветы II умер 9 апреля, а 10 июня ему бы исполнилось 100 лет. Похороны прошли 17 апреля, на них из-за пандемии коронавируса присутствовали только 30 гостей — самые близкие члены королевской семьи.

Издание Hello! по случаю дня рождения герцога Эдинбургского представило фотографии принца, сделанные в разное время. Журналисты выбрали снимки значимых событий в жизни покойного принца. Так, появились кадры Филиппа с любимой супругой, детьми, внуками и правнуками.

Принц Филипп всегда был в тени своей жены. Он встретил Елизавету II В 1939 году. Спустя восемь лет общения влюбленные поженились, у них родились четверо детей: Чарльз, Эндрю, Эдуард и Анна. Герцог всегда ценил семью: ради любви и служения Великобритании ему пришлось отказаться от многого.

В середине февраля принц Филипп почувствовал себя плохо, его экстренно госпитализировали. Герцогу сделали сложную операцию. Член королевской семьи находился под наблюдением врачей несколько недель. 9 апреля его сердце остановилось. Он не дожил до своего дня рождения два месяца, а до 95-летия жены — полторы недели.

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Елизавета II филипп архив королевская семья
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