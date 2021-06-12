Политолог назвал причину слов Псаки о новых антироссийских санкциях

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, несмотря на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, Вашингтон может продолжить вводить против Москвы новые санкции.

Комментируя это заявление, политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что истинная причина столь резких слов в преддверии важного саммита лежит во внутренней политике Соединенных Штатов. По словам эксперта, администрация Белого дома пытается защититься от нападок со стороны политических конкурентов и недоброжелателей.

«Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о предстоящей встрече, сказал о том, что отношения США и России являются заложником внутренней политики США. Какой натиск на Байдена сейчас идет, со всех сторон его обвиняют», — пояснил Светов.

Как рассказал эксперт, на американского лидера оказывают беспрецедентное давление как внешние союзники, так и, что более важно, внутренние критики, особенно из Республиканской партии США. В этой связи Байден вынужден «отбиваться» и демонстрировать твердость, отсюда и исходят заявления о вводе новых санкций и иных методах оказания давления на Россию. Политолог подчеркнул, что нужно учитывать те непростые реалии, в которых сейчас находится собеседник Путина.

Ранее ФАН сообщал о том, какую оценку дала Псаки словам Байдена о Путине и предположила о возможной «неловкости» между лидерами двух стран