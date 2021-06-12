Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:09
15:08
В ЛНР назвали заявления Киева об атаке ВСУ на ополченцев информационными вбросами
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
Все новости

Политолог назвал причину слов Псаки о новых антироссийских санкциях

Политика
Политолог назвал причину слов Псаки о новых антироссийских санкциях
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, несмотря на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, Вашингтон может продолжить вводить против Москвы новые санкции.

Комментируя это заявление, политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что истинная причина столь резких слов в преддверии важного саммита лежит во внутренней политике Соединенных Штатов. По словам эксперта, администрация Белого дома пытается защититься от нападок со стороны политических конкурентов и недоброжелателей.

«Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о предстоящей встрече, сказал о том, что отношения США и России являются заложником внутренней политики США. Какой натиск на Байдена сейчас идет, со всех сторон его обвиняют», — пояснил Светов.

Как рассказал эксперт, на американского лидера оказывают беспрецедентное давление как внешние союзники, так и, что более важно, внутренние критики, особенно из Республиканской партии США. В этой связи Байден вынужден «отбиваться» и демонстрировать твердость, отсюда и исходят заявления о вводе новых санкций и иных методах оказания давления на Россию. Политолог подчеркнул, что нужно учитывать те непростые реалии, в которых сейчас находится собеседник Путина.

Ранее ФАН сообщал о том, какую оценку дала Псаки словам Байдена о Путине и предположила о возможной «неловкости» между лидерами двух стран

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог назвал причину слов Псаки о новых антироссийских санкциях
путин сша байден псаки саммит
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru