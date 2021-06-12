Перечислены негативно влияющие на мозг популярные продукты

Москва, 12 июня. Зарубежные специалисты рассказали, от каких продуктов стоит отказаться из-за их негативного влияния на мозг.

В первую очередь речь идет о еде с высокой степенью переработки. Это касается выпечки, сладостей и газированных напитков, заявили эксперты из Университета Бата.

Такая пища вызывает в мозге воспаления и повреждения нейронов. Также лучше ограничить употребление острой пищи, в частности, перца чили и халапеньо. Они содержат капсаицин, который может стать причиной ухудшения когнитивных способностей и даже потери памяти. Кроме того, в список опасных продуктов входят жареная пища и фастфуд.

Ранее диетолог Наталья Кругловая напомнила россиянам о правилах выбора безопасной рыбной продукции. Прежде всего рыба должна быть нормального и однородного цвета.