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Массовое захоронение обнаружили вблизи нацистского концлагеря в Польше

Происшествия
Массовое захоронение обнаружили вблизи нацистского концлагеря в Польше
Невские Новости  /  Яна Сайдашева

Варшава, 12 июня. Рядом с Освенцимом местный житель обнаружил 12 черепов и множество человеческих костей. Массовое захоронение находится недалеко от нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Сотрудники правоохранительных органов установят, принадлежат ли останки бывшим узникам Освенцима, а также известно ли было Государственному институту национальной памяти об этом захоронении. Пресс-служба заявила, что знала о могиле, но из-за того, что она находилась за пределами концлагеря, учреждение ей не занималось.

Ранее танк со снарядами времен ВОВ был обнаружен на месте захоронения в Ленобласти. Внутри техники времен Великой Отечественной войны нашли боеприпасы.

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польша освенцим захоронение
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