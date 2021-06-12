Массовое захоронение обнаружили вблизи нацистского концлагеря в Польше

Варшава, 12 июня. Рядом с Освенцимом местный житель обнаружил 12 черепов и множество человеческих костей. Массовое захоронение находится недалеко от нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Сотрудники правоохранительных органов установят, принадлежат ли останки бывшим узникам Освенцима, а также известно ли было Государственному институту национальной памяти об этом захоронении. Пресс-служба заявила, что знала о могиле, но из-за того, что она находилась за пределами концлагеря, учреждение ей не занималось.

Ранее танк со снарядами времен ВОВ был обнаружен на месте захоронения в Ленобласти. Внутри техники времен Великой Отечественной войны нашли боеприпасы.