Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:09
15:08
В ЛНР назвали заявления Киева об атаке ВСУ на ополченцев информационными вбросами
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
15:03
Происшествия
Замглавы департамента Минобрнауки Коровина заключили под стражу
15:00
Экономика
Интерес россиян к покупке загородных домов продолжает расти
15:00
Политика
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
14:59
Общество
Гудков заявил о планах посетить Болгарию
14:58
Общество
Новорожденного детеныша косули спасли в Якутске
Все новости

Военнослужащие ВС РФ в День России организовали выставку вооружений в Приднестровье

Армия
Военнослужащие ВС РФ в День России организовали выставку вооружений в Приднестровье
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Андрей Союстов

Тирасполь, 12 июня. Жители Приднестровья посетили праздничную выставку вооружений и военной техники, которая была организована российскими военными.

В сообщении оборонного ведомства России говорится, что мероприятие приурочено ко Дню России, который традиционно отмечается 12 июня.

Подчеркивается, что в ходе выставки любой желающий мог подержать в руках автомат АК-74, пистолет Макарова, СВД, РПГ-7, а также посмотреть на военные автомобили УАЗ-3151, УРАЛ-4320, бронетранспортеры и БРДМ-2. Военнослужащие также продемонстрировали гостям современную экипировку.

Отмечается, что российские военные отвечали на все вопросы гостей, связанные с тактико-техническими характеристиками экспонируемого вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. В своем послании он назвал приверженность интеграции с РФ одним из главных приоритетов государства.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие ВС РФ в День России организовали выставку вооружений в Приднестровье
приднестровье вооружения выставка
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru