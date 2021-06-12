Военнослужащие ВС РФ в День России организовали выставку вооружений в Приднестровье

Тирасполь, 12 июня. Жители Приднестровья посетили праздничную выставку вооружений и военной техники, которая была организована российскими военными.

В сообщении оборонного ведомства России говорится, что мероприятие приурочено ко Дню России, который традиционно отмечается 12 июня.

Подчеркивается, что в ходе выставки любой желающий мог подержать в руках автомат АК-74, пистолет Макарова, СВД, РПГ-7, а также посмотреть на военные автомобили УАЗ-3151, УРАЛ-4320, бронетранспортеры и БРДМ-2. Военнослужащие также продемонстрировали гостям современную экипировку.

Отмечается, что российские военные отвечали на все вопросы гостей, связанные с тактико-техническими характеристиками экспонируемого вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России. В своем послании он назвал приверженность интеграции с РФ одним из главных приоритетов государства.