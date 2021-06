Тысячи присоединились к маршу в поддержку семьи мусульман, убитых в Канаде

Лондон, 12 июня. Тысячи людей в Канаде присоединились к маршу в поддержку семьи мусульман, убитых водителем пикапа на почве расовой ненависти. Об этом сообщает агентство Reuters.

In pictures: Several thousand people join an interfaith march in Canada's city of London to honour the four members of a Muslim family killed by a man driving a pick-up truck in an attack the police described as a hate crime ☮☪ pic.twitter.com/DC3PVB2L98

Жители города Лондон канадской провинции Онтарио организовали марш и прошли 7 км — от места убийства семьи до ближайшей мечети, недалеко от которой Вельтман был арестован.

A minute's silence is due to be held in a Canadian town where four members of a Muslim family were killed in a terrorist attack. TRT World's Aadel Haleem reports from London, Ontario pic.twitter.com/dpDeLrVCTV

Некоторые участники демонстрации несли плакаты с надписями: «Здесь больше нет места ненависти», «Любовь, а не ненависть». Такие же марши прошли в других городах Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады.

Нападение на мусульманскую семью вызвало волну возмущения в Канаде. Политические деятели призывают принять меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти и исламофобией.

Водитель пикапа Натаниэль Вельтман наехал 6 июня на пятерых членов семьи: Сайэда Афзала (46), его жену Мадиху Салман (44), их дочь Юмну Афзал (15), сына Файеза Афзала (9), а также 74-летнюю мать Сайэда Афзала. Удалось выжить только 9-летнему сыну, который находится в больнице в состоянии средней тяжести.

У полиции имеются доказательства того, что это был преднамеренный акт на почве религиозной ненависти.

Вельтман предстал перед судом 10 июня, продолжение судебного разбирательства назначено на 14 июня. Ему предъявлены обвинения в четырех убийствах первой степени и одно — в покушении на убийство.

To those who knew the Afzaal family, to the son who survived, to Muslims in London and in communities across Canada, to everyone who feels sad or angry or afraid: You are not alone. Canadians across the country are mourning with you and standing with you - tonight, and always. pic.twitter.com/MqMj1kKeTC — Justin Trudeau (@JustinTrudeau)