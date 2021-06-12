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Тысячи присоединились к маршу в поддержку семьи мусульман, убитых в Канаде

Весь мир
Тысячи присоединились к маршу в поддержку семьи мусульман, убитых в Канаде
Prt Scr twitter.com  /  @JustinTrudeau


Лондон, 12 июня. Тысячи людей в Канаде присоединились к маршу в поддержку семьи мусульман, убитых водителем пикапа на почве расовой ненависти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Жители города Лондон канадской провинции Онтарио организовали марш и прошли 7 км — от места убийства семьи до ближайшей мечети, недалеко от которой Вельтман был арестован.

Некоторые участники демонстрации несли плакаты с надписями: «Здесь больше нет места ненависти», «Любовь, а не ненависть». Такие же марши прошли в других городах Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады.

«Большое значение имело не только количество людей, а многообразие участников из разных представителей населения города, сплотившихся ради этого дела», — заявил 19-летний студент Абдулла аль-Джарад в интервью Reuters.

Нападение на мусульманскую семью вызвало волну возмущения в Канаде. Политические деятели призывают принять меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти и исламофобией.

Водитель пикапа Натаниэль Вельтман наехал 6 июня на пятерых членов семьи: Сайэда Афзала (46), его жену Мадиху Салман (44), их дочь Юмну Афзал (15), сына Файеза Афзала (9), а также 74-летнюю мать Сайэда Афзала. Удалось выжить только 9-летнему сыну, который находится в больнице в состоянии средней тяжести.

У полиции имеются доказательства того, что это был преднамеренный акт на почве религиозной ненависти.

Вельтман предстал перед судом 10 июня, продолжение судебного разбирательства назначено на 14 июня. Ему предъявлены обвинения в четырех убийствах первой степени и одно — в покушении на убийство.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это преступление «терактом» и пообещал пресечь деятельность крайне правых группировок и разжигание ненависти в Сети.

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канада расизм марш
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