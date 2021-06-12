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Народный артист России назвал провалом крик Бузовой на сцене МХАТа

Шоу-бизнес
Народный артист России назвал провалом крик Бузовой на сцене МХАТа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 июня. Певица Ольга Бузова сорвалась на крик во время театральной постановки «Чудесный грузин», совершив непростительную ошибку. Об этом заявил Народный артист РФ Владимир Матвеев.

Премьерный показ спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького состоялся в минувшую пятницу, 11 июня. Ольга Бузова, сыгравшая в постановке главную роль, исполнила романс «Не пробуждай воспоминаний», однако в середине сорвалась на крик. В этот момент в зрительном зале раздался громкий смех. Следующую песню артистка исполняла уже под фонограмму.

Как отметил в интервью журналистам телеканала «360» народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев, для профессионального актера срыв на крик во время исполнения драматических сцен является «настоящим провалом». По его словам, «давать петуха» перед зрительным залом непростительно.

«Она не может выдержать сценический темперамент, подменяет его на сцене истериками и криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому и подменяют это все на психоз. Это наигрышем у нас считается», — заявил Владимир Матвеев.

Напомним, ранее стало известно, что билеты на спектакль «Чудесный грузин» с участием популярной певицы Ольги Бузовой перекупщики сбывали через социальные сети по 150 тыс. рублей. Билеты в кассе театра имени Горького на спектакль с участием звезды раскупили мгновенно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Народный артист России назвал провалом крик Бузовой на сцене МХАТа
Ольга Бузова скандал шоу-бизнес общество мнение мхат имени горького чудесный грузин
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