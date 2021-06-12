Старшая дочь Виторгана объяснила, почему не общается с отцом

Москва, 12 июня. Актер Эммануил Виторган уже много лет не общается не только со старшей дочерью Ксенией Румянцевой, но и внуками. Дочь артиста назвала причину напряженных отношений с отцом.

Звезда советского кино имеет за плечами уже три брака и прохладные отношения со старшей дочерью, которая родилась в семье артиста и актрисы Тамары Румянцевой. Когда Виторган оставил первую семью, его первенцу не было и пяти лет. Натянутые отношения лишь усугубились, когда Румянцева согласилась принять участие в одной телепрограмме. Она утверждала, что шоу вывернуло ее слова так, будто дочь актера думает лишь о его наследстве.

С тех пор Виторган окончательно прервал связь с ребенком. Однако Румянцева уверена, что истинная причина прохладных отношений с отцом заключается вовсе не в неудачном интервью, передает kp.ru.

«Я считаю, что взрослые люди должны уметь разговаривать. А он не захотел. Почему? Я объясняю так: если с вами не хотят разговаривать, значит, вы просто не нужны. С тех пор мы не общаемся. Я к этой ситуации достаточно спокойно отношусь. Всю жизнь прожила без отца», — поделилась дочь артиста.

Уже несколько лет Румянцева живет в Сортавале и возглавляет кукольную студию. Ей удалось построить теплые отношения с детьми и внуками. Румянцева призналась, что ее дочь Александра до сих пор скучает по дедушке даже спустя годы.

Артист тем временем с головой погрузился в заботу о новой семье. Старший сын звезды Максим Виторган, напротив, активно занят карьерой: недавно актер присоединился к касту первого сериала «Квартета И».