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Специалисты разрушили пять популярных мифов о причинах заболевания раком

Наука
Специалисты разрушили пять популярных мифов о причинах заболевания раком
пресс-служба НМИЦ им. Блохина

Москва, 12 июня. Эксперты прокомментировали распространенные заблуждения по поводу причин, провоцирующих развитие у человека раковых заболеваний.

Существует ряд устойчивых мнений о природе раковых заболеваний и причинах, которые провоцируют его развитие. Так, в сетевом издании «Царьград» было рассказано о том, как медицинские специалисты разрушили пять популярных мифов о факторах провоцирующих онкологические заболевания.

Эксперты отметили уверенность многих в том, что раком нельзя заразиться. Однако, по данным статистики, порядка 70% случаев рака горла и ротовой полости напрямую связано с вирусом папилломы человека. В итоге оказывается, что косвенно онкологические заболевания могут возникнуть в результате заражения определенными вирусами. Противоположная ситуация наблюдается с уверенностью людей во взаимосвязи заменителей сахара и телефонов, возникшая на волне исследований 70-х годов, в рамках которых на животных проверяли воздействие сахарозаменителей. По современным же данным ВОЗ, «онкологические заболевания с заменителями глюкозы и излучением мобильных телефонов никак не связаны».

Также многие до сих пор заблуждаются по поводу того, что обладатели более темной кожи в меньшей степени склонный к раку. В реальности же у людей со смуглыми кожными покровами онкологические заболевания развиваются также, только их сложнее выявить и распознать.

По итогам исследований американских ученых был разрушен миф о том, что лишний вес не оказывает влияния на развитие онкологических заболеваний. По итогам исследований выяснилось, что у страдающих ожирением пациентов значительно чаще встречаются «рак почек, колоректальный рак, рак щитовидной или поджелудочной железы».

«Пятый миф связан с активатором загара. Якобы он дает необходимую защиту. Действительно, дает, но его SPF равен всего трем. Этого слишком мало, чтобы быть уверенными, что ультрафиолетовые лучи не навредят», — со ссылкой на данные Men's Health, заключили в «Царьграде».

Ранее британский врач Жан-Пьер Жиннон назвал опасные симптомы рака щитовидной железы.

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ученые рак наука онкология
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