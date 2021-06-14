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«ФАН повсюду»: что происходит в Сирии и Ливии

Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Сирии и Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

После того как большая часть территории Сирии была освобождена от бандформирований, уцелевшие боевики укрылись в Большом Идлибе. Многие из них в дальнейшем отправились воевать в неспокойную Ливию. О том, кто получает от этого политическую выгоду, мы уже говорили с военным экспертом и автором Telegram-канала Colonel Cassad Борисом Рожиным в подкасте «удары по Идлибу».

Теперь мы обсуждаем с ним — что изменилось за прошедшее время в Сирии и Ливии, а также в других неспокойных местах Ближнего Востока.

В выпуске:

Каковы предпосылки для освобождения Идлиба?

Какие препоны ставит Анкара?

Какое влияние на ситуацию в Сирии и Ливии оказывают США?

Кто и сколько платит боевикам?

Что может ожидать регион после окончания встречи президентов Путина и Байдена?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и YouTube, а также в мобильных приложениях.

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борис рожин подкаст Фан повсюду
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