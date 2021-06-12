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Сивков объяснил, зачем ВВС США устроили провокации у берегов РФ в Балтийском море

Армия
Сивков объяснил, зачем ВВС США устроили провокации у берегов РФ в Балтийском море
wikipedia.org  /  US Air Force

Москва, 12 июня. Реакция посольства РФ в США на бомбардировщики B-52H у российских рубежей объясняется сомнительными целями Пентагона, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Самолеты B-52H, способные нести ядерное оружие, были задействованы у берегов Российской Федерации в Балтийском море в рамках учений Baltops. Российские дипломаты осадили США за такой провокационный шаг, назвав его «бряцаньем оружием». Сивков прокомментировал реакцию дипмиссии для издания «ПолитРоссия». По словам эксперта, суть недовольства Москвы объясняется целями Соединенных Штатов, которые решили поиграть на нервах РФ.

«По всей видимости, американский бомбардировщик оказался в непосредственной близости к нашим территориальным водам, совершал угрожающие маневры в отношении наших надводных кораблей и иных объектов. Возможно, отрабатывались демонстративные действия по пуску противоракет по целям вблизи границы РФ», — разъяснил он.

Сивков также отметил, что B-52 регулярно появляются у рубежей России. Учитывая, что самолет предназначен для нанесения ядерного удара и способен воздействовать на глубину до двух тысяч километров, он представляет реальную угрозу для Российской Федерации.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что применение на учениях стран НАТО в Балтийском море Baltops американского бомбардировщика B-52H нагнетает напряженность в Европе. В посольстве призвали американскую сторону «коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте» и прекратить милитаристскую активность у границ РФ.

Учения Baltops продлятся до 18 июня, сообщает сайт 360tv.ru. В них задействуют 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и около четырех тысяч военнослужащих.

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россия сша b-52
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