Российским аграриям предоставят более удобные условия для страхования

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон о господдержке сельскохозяйственников при страховании рисков утраты урожая в случае ЧС.

Государство улучшает условия страхования для представителей аграрного сектора, чтобы поддержать развитие отрасли. Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий документ. Об этом пишет «Прайм».

Производители сельскохозяйственной продукции смогут подписывать договоры на более выгодную страховку, которую они смогут получить, если их деятельности будет нанесен ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Субсидия достигнет 80% от размера страховой премии с 1 июля этого года. Новый закон вступит в силу также со следующего месяца, причем положения, касающиеся выплат по данной категории, будут применяться с 1 июля следующего года.

Агропромышленная область экономики России продолжает расти и пополняется новыми компаниями. Так, продвигать инновационные агротехнологии на рынке собирается «Русская аграрная компания».