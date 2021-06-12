После ДТП с семью погибшими на Урале арестованы два человека

Екатеринбург, 12 июня. По решению суда под арест отправлены директор предприятия и механик. Они стали фигурантами уголовного дела после аварии, в которой погибли семь человек, сообщили в СК.

Суд также избрал меру пресечения для водителя, который находился за рулем автобуса. Ему вынесли запрет определенных действий.

Автобус наехал на остановку в городе Лесном. В результате происшествия жертвами стали минимум семь человек, еще 14 пострадали. По предварительным данным, авария могла случиться из-за неисправности тормозов. Жертвами ЧП стали случайные прохожие и работники, которые не находились в транспорте. Пассажиры автобуса не пострадали.